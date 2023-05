Drachenfelsbahn verlängert Fahrtzeiten „Rhein in Flammen“-Schiffskonvoi startet bei Königswinter mit Feuerwerk

Es ist in diesem Jahr das erste „Rhein in Flammen“ nach drei Jahren coronabedingter Pause, das gemeinsam von der Tourismus & Congress GmbH und der Stadt Bonn organisiert wird. Letztere zeichnet für das dreitägige „Landprogramm“ in der Rheinaue verantwortlich, das am Freitag, 5. Mai, um 16 Uhr beginnt und am Sonntag, 7. Mai, mit dem Familientag, endet. Traditionell wird mit „Rhein in Flammen“ die Open-Air-Saison eröffnet. Die Ursprünge des Festes reichen bis in die 1930er Jahre zurück. 1931 wurde auf einer Länge von 26 Stromkilometern das Rheinufer zwischen Linz und Bad Godesberg mit bengalischen Lichtern erleuchtet.