Neues zu geplanten Baumfällungen am Rheinufer : Rhein-Sieg-Kreis fordert Gutachten zur Kastanienallee in Niederdollendorf

Alles auf Anfang: Was die Fällung von Kastanien in Niederdollendorf angeht, hat der Rhein-Sieg-Kreis Bedenken angemeldet. Foto: Frank Homann

Königswinter Die Erhöhung der Parkgebühren, E-Poller, die drohende Baumfällung am Rheinufer in Niederdollendorf und der Antrag einer Bürgerin aus Königswinter, die wegen Straßenlaternen nachts nicht schlafen kann: Es stand diese Woche viel auf dem Programm im Bau-und Verkehrsausschuss, der nicht an der „Brötchentaste“ rühren will.