Nach Streit im Rhein-Sieg-Kreis Zwei ehemalige Linke gehören jetzt zur neuen Wagenknecht-Partei

Beide sind Urgesteine der Partei „Die Linke“. Frank Kemper aus Ruppichteroth, 56, schloss sich im Juli 2004 der PDS an, der Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED. Der Königswinterer Andreas Danne, 62, war seit 2003 Mitglied im Kreisvorstand der WASG, die 2005 vor allem von ehemaligen SPD-Mitgliedern gegründet wurde und sich 2007 mit der PDS zu „Die Linke“ zusammenschloss. Kemper saß für die Linke im Kreistag und im Gemeinderat in Ruppichteroth, Danne war Mitglied im Kreisvorstand und angestellter Geschäftsführer der Kreistagsfraktion. Seit 2009 gehört er auch dem Stadtrat in Königswinter an.