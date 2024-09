So geht es weiter Rheinallee: An Fragen der Verkehrssicherheit scheiden sich weiter die Geister

Der Kongress tanzt, aber er bewegt sich nicht. Zugegeben, das Bild hinkt. Aber: Auch die Beratung zum Thema Rheinallee im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz verlief im Prinzip ähnlich wie die vorherigen. Die Koalition lobte das Konzept jetzt gar als Gewinn für Königswinter, zumal Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Radfahrer an den Einmündungen der Altstadt-Straßen aufgegriffen worden seien. Die CDU sowie die Vertreter von FDP und Linke formulierten ihre ärgsten Bauchschmerzen, eben mit Blick auf die Sicherheit der Radler. Am Ende stand ein Mehrheitsbeschluss, der so an den Stadtrat geht. Die Verwaltung wurde im Kern beauftragt, an den Plänen festzuhalten und auf ihrer Grundlage ins weitere Prozedere einzusteigen.