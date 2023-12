Höhepunkt am Wochenende Rheinpegel steigt weiter – Damit ist im Siebengebirge zu rechnen

Diese Prognose ist klar: „Das, was in Köln ankommt, kommt auch bei uns an“, sagt Michael Birk, Geschäftsführer der Rheinfähre Königswinter, weswegen er nicht nur auf den Pegel in Oberwinter, sondern auch auf den Rheinpegel in Köln schaut. Zumal es für Letzteren im Gegensatz zu Oberwinter auch eine 14-Tage-Prognose gibt, die zumindest erahnen lässt, wohin die Reise des Wassers geht. Und demnach geht es bis zum Wochenende aufwärts, mit einem erwarteten Höhepunkt am Samstag, bevor der Pegel wohl ab Sonntag wieder sinkt.