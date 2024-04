Einsatz diese Woche zeigt Enge Umleitung nach Rhöndorf ist für Feuerwehr Herausforderung

Gerade mal etwa eine Woche steht die Umleitung samt Absperrungen wegen der Radweg-Baustelle in Rhöndorf, da muss die Königswinterer Feuerwehr mitten in die einseitig verengte und als Einbahnstraße Richtung Rhöndorf ausgewiesene Hauptstraße zum Einsatz. Grund: ein Kleinbrand in der Obdachlosenunterkunft in der Hauptstraße. Der Einsatz vom Dienstag geht glimpflich aus, ein Mitbewohner wird lediglich vom Rettungsdienst gesichtet. Weil der Rettungswagen von Königswinter aus aber nicht an die Einsatzstelle kommt – Autos hatten sich hinter den Feuerwehrwagen gestaut und hätten aufgrund der Enge auch nicht ausweichen können – wurde der Rettungswagen von Rhöndorf aus „als Geisterfahrer“ zur Einsatzstelle geleitet, wie Lutz Schumacher, Sprecher der Königswinterer Wehr auf GA-Nachfrage erklärt.