Richard Kern wird 90 Jahre alt Er fotografierte Touristen auf dem Drachenfels in einer Flugzeugatrappe

Königswinter · Seine Fotografien sind in vielen Fotoalben zu finden - nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt. Richard Kern ist der letzte Fotograf gewesen, der Touristen am Drachenfels in einer Flugzeugattrappe über dem Siebengebirge fliegend oder auf einem Esel sitzend abgelichtet hat.

11.09.2024 , 18:00 Uhr

Museumsreif: Richard Kern mit Kamera und Holzesel. 35 Jahre lang fotografierte der Königswinterer Besucher am Drachenfels auf echten oder hölzernen Tieren und ließ Touristen „in die Luft gehen“. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge