Historischer Besuch in Königswinter Ritter vom Siebengebirge erstmals zu Gast auf dem Wintermühlenhof

Seit rund 180 Jahren ist der Wintermühlenhof Domizil der 4711-Familie Mülhens. Die Ritter vom Siebengebirge haben ihn Anfang Juni nun erstmals in der Geschichte des Ordenskaoitels besucht. Sie sind durch den Oberpark gewandert und erfreuten sich danach bei einem Umtrunk auf der Terrasse des Herrenhauses an den prächtigen Rhododendronbüschen im unteren Park. Von Fiona Streve-Mülhens Achenbach, Geschäftsführerin der Gut Wintermühlenhof GbR und der Bergbahnen im Siebengebirge GmbH, ihrem Mann Peter Achenbach und Sohn Nicholas bestens bewirtet, gab es in geselliger Runde viel Gesprächsstoff.