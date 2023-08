Tag der offenen Tür am Sonntag Sammlerscheune in Gratzfeld ist ein kleines Freilichtmuseum

Gratzfeld · Die Sammlerscheune in Königswinter-Gratzfeld ist ein Ort, den es in der Form im ganzen Siebengebirge nicht ein zweites Mal gibt. Der GA hat schon mal geschaut, was die Besucher am Tag der offenen Tür am Sonntag erwartet.

19.08.2023, 10:27 Uhr

Unter anderem allerhand Motorzweiräder hat Karl-Heinz Bluhm in einer Abteilung seiner Sammlerscheune in Gratzfeld untergebracht. Foto: Frank Homann





Von Roswitha Oschmann