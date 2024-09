Generalplaner nimmt Arbeit ab So geht es mit der Sanierung des Lemmerzfreibads in Königswinter weiter

Wie dringend die Sanierung des Königswinterer Freibads ist, lässt sich schon seit Monaten unübersehbar am Eingangsportal des Bades am Oberweingartenweg im Wortsinne ablesen. „Le merz Bad“ ist in großen Lettern dort zu lesen – ein M hat sich verflüchtigt, mehr oder minder symptomatisch für den Zustand der 1953 eröffneten Sport- und Freizeitstätte. Für die Saison 2024 war das Freibad bereits komplett dicht. Die Politik muss jetzt über die Generalsanierung entscheiden, die 2025 starten soll. Am Dienstag, 17. September, 18 Uhr, ist die Sanierung des über 60 Jahre alten Bades Thema im Königswinterer Ausschuss für Schule, Städtepartnerschaft und Sport.