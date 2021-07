Einsatzkräfte unterstützen im Linksrheinischen : Schäden durch Starkregen im Siebengebirge bleiben überschaubar

Siebengebirge Verhältnismäßig glimpflich lief das Unwetter im Siebengebirge ab. Die Feuerwehren aus dem Siebengebirge unterstützten bei Einsätzen im Linksrheinischen. Die Rheinallee wurde für den Verkehr wegen Hochwassers gesperrt.

Die Starkregennacht ist im Siebengebirge dieses Mal relativ glimpflich verlaufen. Seit Mittwochnachmittag waren rund 120 Feuerwehrleute aus Königswinter im Einsatz, bis 21 Uhr kamen 22 Einsätze zusammen. In der Nacht unterstützten die Wehrleute ausschließlich die Kollegen in den stärker betroffenen linksrheinischen Kommunen, sagte Feuerwehrsprecher Lutz Schumacher. Noch am Donnerstagnachmittag waren rund 40 Wehrleute aus Königswinter in Rheinbach und Swisttal mit einem Rettungsboot im Einsatz. „Alle acht Einheiten unserer Feuerwehr sind und waren gefordert“, so Schumacher. Mitarbeiter des Baubetriebshofs und des Ordnungsaußendienstes unterstützten die Königswinterer Wehr, „Feierabend ist noch lange nicht in Aussicht“, so Schumacher am Donnerstag. Im gesamten Stadtgebiet mussten die Einsatzkräfte Keller auspumpen und umgestürzte Bäume beseitigen. Parallel war die Feuerwehr am Mittwoch auch bei Einsätzen außerhalb des Unwetters gefordert. In Rauschendorf wurde an einer Baustelle der Treibstofftank eines Lastwagens beschädigt, austretender Dieselkraftstoff musste aufgefangen und rund 90 Liter in einen Ersatzbehälter umgepumpt werden. Auf der Autobahn A 3 kam es in Fahrtrichtung Köln Höhe Bellinghausen zu einem Alleinunfall eines Pkw. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr rückte aus, um die Unfallstelle abzusichern. Für kleinere Überschwemmungen sorgten auch der Lauterbach in Heisterbacherrott und der Mühlenbach in Oberdollendorf, die Lage werde hier weiterhin beobachtet. Laut Rainer Herzog, Sprecher der Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßen.NRW, konnte die Sperrung der überfluteten Landesstraße 143 bei Uthweiler am Donnerstagvormittag wieder aufgehoben werden. Größere Schäden seien hier dieses Mal nicht entstanden.