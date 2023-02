Vorfall mit Kaiserboa in Königswinter : 25-Kilo-Schlange beißt Frau in die Hand und sorgt für Rettungseinsatz

Königswinter Eine Schlange hat in Königswinter-Römlinghoven eine Frau gebissen und sie dabei verletzt. Die Frau schrie um Hilfe. Die Kaiserboa musste eingefangen werden.

Eine Würgeschlange hat in Königswinter-Römlinghoven einen Rettungseinsatz in einem Wohnhaus ausgelöst. Das Tier biss eine Hausbewohnerin in die Hand. Die Boa constrictor imperator, kurz Kaiserboa, hatte die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Straße Lommerwiese gebissen.