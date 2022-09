Schloss Drachenburg in Königswinter : Schlossleuchten und „Einzigartige Weihnachtszeit“ abgesagt

Exklusiv Königswinter Die Energiekrise hat drastische Auswirkungen auch auf die Planungen von Schloss Drachenburg: Die „Einzigartige Weihnachtszeit“ und das Schlossleuchten im Januar sind vor dem Hintergrund der Entwicklung abgesagt.

Leicht gefallen ist den „Schlossherrn“ von Schloss Drachenburg diese Entscheidung nicht: Sowohl die „Einzigartige Weihnachtszeit“, als auch das Schlossleuchten auf Schloss Drachenburg finden in dieser Saison nicht statt. Das bestätigte Joachim Odenthal, Geschäftsführer der Schloss Drachenburg gGmbH, auf Anfrage des General-Anzeigers. Schuld daran ist die Energiekrise. „Wir können nicht darüber nachdenken, unnütz Energie zu verbrauchen, und wir leuchten gleichzeitig unser Schloss so hell an, dass man es vom Kölner Dom aus sehen kann“, sagte Odenthal.

Zuletzt im August waren zahlreiche Besucher zum Schloss oberhalb von Königswinter gepilgert, um beim „Fest der Fantasie“ die Veranstaltung selbst sowie den herrlichen Ausblick auf das Rheintal zu genießen. Die Vorfreude dazu hatte ebenfalls lange währen müssen: Zweimal war das Fest zuvor wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Aus dem gleichen Grund mussten auch das Schlossleuchten und „Einzigartige Weihnachtszeit“ abgesagt werden. Beide Veranstaltungen sind Publikumsmagnete für die Schloss-Saison. Für gewöhnlich sind bis zu 50.000 Besucher bei dem besonderen Weihnachtsmarkt am und im Schloss, der an den vier Adventswochenenden stattfindet, zugegen. Allerdings ist eine „eher ruhigere“ Alternative zur „Einzigartigen Weihnachtszeit“ an den Adventswochenenden in Planung.