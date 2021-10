Ministerpräsidentenkonferenz : Laschet trifft Ministerpräsidenten auf Schloss Drachenburg

Königswinter Zwei Tage lang beraten die Ministerpräsidenten der Länder auf Schloss Drachenburg im Siebengebirge. Für Armin Laschet ist es Auftakt und Abschied zugleich.

Seit wenigen Wochen ist Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet nun Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Kurz vor seinem Abschied aus der Düsseldorfer Staatskanzlei lud er nun seine Kollegen aus den anderen Bundesländern zur Konferenz ins Siebengebirge ein. Doch wegen des Beginns der Verhandlungen für eine Ampel-Koalition in Berlin musste auch Laschet seine Pläne ändern.

Nur fünf der 15 Ministerpräsidenten konnte der scheidende NRW-Regierungschef am Mittag vor dem Schloss Drachenburg begrüßen: den Grünen Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg), seine CDU-Parteifreunde Daniel Günther (Schleswig-Holstein), Volker Bouffier (Hessen) und Mchael Kretschmer (Sachsen) sowie Bayerns Regenten Markus Söder (CSU). Dabei kam sogar ab und an die Sonne raus. Die weiteren Teilnehmer der Konferenz sollen im Verlauf des Tages nach Königswinter anreisen, hieß es am Mittag.