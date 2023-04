Schlossleuchten und Einzigartige Weihnachtszeit Schloss Drachenburg verzichtet künftig auf alle Großveranstaltungen

Kein Schlossleuchten und keine Einzigartige Weihnachtszeit mehr auf Schloss Drachenburg: Das Märchenschloss hoch über Königswinter schlägt jetzt in Sachen Großveranstaltungen völlig neue Wege ein, wie Joachim Odenthal, Geschäftsführer der gemeinnützigen Schloss-Drachenburg-Gesellschaft, im Gespräch mit dem General-Anzeiger sagt. „Wir wollen keine großen Veranstaltungen mehr machen“, so Odenthal. Letztlich verpflichtete die Lage des Schlosses inmitten des Naturschutzgebietes Siebengebirge dazu, die Besucherströme soweit wie möglich zu begrenzen. „Ich glaube, das geht eher an anderen Orten, die nicht so sensibel sind wie das Siebengebirge“, berichtet Odenthal.