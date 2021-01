Kostenpflichtiger Inhalt: Schneetouristen am Wochenende : Ordnungsamt ahndet Verstöße bei Ausflüglern im Siebengebirge

Die Parkplätze auf der Margarethenhöhe in Königswinter waren rappelvoll. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Schnee am Samstag hat wieder viele Menschen in das Siebengebirge gelockt. Die Parkplätze auf der Margarethenhöhe in Königswinter waren rappelvoll. Zwar verhielten sich die meisten Ausflügler diszipliniert: Eingreifen musste das Ordnungsamt in einigen Fällen trotzdem.