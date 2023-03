Neuer Jahrgang 2022 : Schön straff und sanft im Glas: Wie Winzer im Siebengebirge gegenseitig ihre Weine bewerten

Rhöndorf Winzer von Oberdollendorf bis Leutesdorf testen ihre jüngsten und somit neuesten Weine – gegenseitig selbstverständlich. Die kollegialen Urteile fallen aber in ganz entspannter Atmosphäre.

Winzer von Oberdollendorf bis Leutesdorf – an einem Tisch. Früher tüftelte jeder für sich in Wingert und Keller, um seinen Schätzen den richtigen Schliff zu geben. Längst pflegen die Weinbauern aus der Region den kollegialen Austausch. Erstmals nach Corona versammelten sie sich wieder in der Pieperschen Vinothek Am Domstein, um gemeinsam die jungen Gewächse aus dem Jahr 2022 zu testen.