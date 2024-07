Thema „Gegen den Strom“ Verein „Literatur im Siebengebirge“ veranstaltet Schreibwettbewerb

Die eingegangenen Texte werden anonymisiert an eine Jury weitergeleitet. Diese wählt aus allen Einsendungen dann acht Texte für die Shortlist aus, die sie am beeindruckendsten fanden. Die Endausscheidung findet am 19. November um 19 Uhr im alten Sealife-Center in Königswinter statt. „Eine passendere Location hätten wir angesichts des Mottos unseres Schreibwettbewerbs nicht finden können“, sagt David Jacobs, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Literatur im Siebengebirge e.V.“.