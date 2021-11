Spendenaktion : Schüler aus Königswinter sammeln Lebensmittel für die Tafel

Königswinter Solidarität in schwierigen Zeiten: CJD-Schüler haben in den vergangenen Wochen Päckchen für die Königswinterer Tafel gepackt.

Heinz-Willi Gelhausen, der Leiter der Königswinterer Tafel, stand am Tafel-Transporter und meinte staunend: „So viel wie diesmal war es noch nie!“ Gerade hatten Schüler des CJD das Fahrzeug bis unters Dach vollgepackt mit Bananenkisten. Denn: Das CJD Königswinter hat jetzt wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit eine Sammelaktion für die Tafel durchgeführt.

Lehrer Lukas Vreden, Koordinator für Soziales am CJD, hatte mit seinem Aufruf zur Hilfe eine Welle der Hilfebereitschaft ausgelöst. Die Eltern der Schüler gaben ihren Kindern Lebensmittel, Süßigkeiten und Hygieneartikel mit. Und auch die Lehrer machten mit bei dieser Aktion. Schüler der achten Klassen sortierten die Sachen und packten die Gaben in Bananenkisten um, die Gelhausen und Tafel-Fahrer Dieter Meurer dann mit großer Freude in Empfang nahmen.