Schüler-Ausstellung in Königswinter Gemalte Gedanken zum Schrecken des Krieges

„Die Jugendlichen bei uns können sich Krieg nicht vorstellen, es sei denn sie kommen unmittelbar aus betroffenen Regionen“, sagt der Kunstlehrer am Gymnasium, Tobias Buß. Das wiederum schaffe Raum für Assoziationen. In seiner Kunstklasse haben sich die Schülerinnen und Schüler dem Thema auch digital genähert und am Computer Gefühle in Farben gefasst. Eine sechste Klasse indes hat Gedanken zu „Krieg und Frieden“ in viele kleine Schachteln hinein gestaltet. Die Betrachter können die Schachteln öffnen und so in viele kleine Empfindungswelten eintauchen.