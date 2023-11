Erstes Speed-Debating nach der Pandemie Schüler in Königswinter löchern den Bürgermeister mit Fragen

Königswinter · Die Uhr tickt: Exakt vier Minuten Zeit bleiben für das Gespräch, dann ist Schluss und die nächste Unterhaltung steht an. 44 Schülerinnen und Schüler dürfen in Oberpleis beim sogenannten Speed-Debating Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Freizeit Löcher in den Bauch fragen – wovon sie auch regen Gebrauch machen.

26.11.2023 , 14:00 Uhr

Bürgermeister Lutz Wagner (vorne links) oder Volker Groß, Chefredakteur von Radio Bonn/Rhein-Sieg (2. v. l.), waren nur zwei von 20 Experten, die die 44 Schüler aus Königswinter beim sogenannten Speed-Debating mit ihren Fragen löchern durften. Foto: Ralf Klodt





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge