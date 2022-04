Neue Gruppenräume : Schüler in Oberpleis bekommen mehr Platz zum Lernen

Offene Ganztagsschule

Der TuS 05 Oberpleis ist seit 2015 Träger der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Katholischen Grundschule Sonnenhügel in Oberpleis und Eudenbach. Durch die Um- und Neubauarbeiten stehen der OGS am Standort Oberpleis nun 25 Plätze mehr zur Verfügung, so dass insgesamt 200 Grundschüler nach dem Unterricht betreut werden können. Hinzu kommen 53 Jungen und Mädchen, die derzeit die „Kule Kiste“, die Bis-Mittag-Betreuung, besuchen. Am Schulstandort Eudenbach bietet die OGS weitere 50 Betreuungsplätze an. Hier gab es bereits zum Schuljahr 2019/20 eine Erweiterung. Der TuS ist überdies Träger der Nachmittagsbetreuung am Gymnasium am Oelberg in Oberpleis.