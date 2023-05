Auch Orwell als Grundlage Schüler vom CJD Königswinter üben mit Theater Gesellschaftskritik

In der Aula haben die Schüler ein Stück mit dem Titel „Kinder des Krieges“, das den Anti-Kriegs-Roman „Die Brücke“ als Grundlage hat, gezeigt. Es handelt von fünf Jungen, die verzweifelt versuchen, eine Brücke zu verteidigen. Die Jugendlichen fühlten sich in jene Welt ein, der Gleichaltrige im April 1945 ausgesetzt waren, als sie vom Führer aufgerufen wurden, den Heimatboden des Reiches zu verteidigen. In diesem Falle sollten Ernst, Siegi, Jürgen und Walter eine Brücke verteidigen. Alleingelassen – der Unteroffizier türmte – und zum Heldentum angestachelt gingen sie dem sicheren Untergang entgegen. Nur einer überlebt. Mit Lichteffekten, mit Kriegsgeräuschen sowie mit einer per Beamer hergestellten Stadt-Fluss-Kulisse wurde es in Szene gesetzt. Dazu tönte Kriegspropaganda aus dem Off.