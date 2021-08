Elfjähriger von drei Schüssen getroffen : Schüsse in Bockeroth: Ermittler rechnen mit Anklage

Am Nachmittag des Tattages hatte der mit drei Schüssen schwer verletzte Elfjährige auf diesem Spielplatz in Bockeroth gespielt. Die anfängliche Annahme der Polizei, dass es sich um den Tatort handeln könnte, haben die Ermittler schnell verwerfen können. Foto: Frank Homann

Bockeroth/Bonn Nach den Schüssen auf einen Elfjährigen in Königswinter-Bockeroth biegen die Ermittlungen offenbar auf die Zielgerade. Der schwer verletzte Junge ist nach GA-Informationen aus seiner Familie genommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Bonn hatte Ende April Haftbefehl gegen den 32-jährigen Stiefvater des Jungen wegen versuchten Mordes durch Unterlassen, gefährlicher Körperverletzung und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlen beantragt . Mit einem Luftgewehr soll er dreimal auf den Stiefsohn geschossen haben. Durch die Schüsse war der Junge so schwer verletzt worden, dass er noch am Abend des Tattages in einer Bonner Klinik notoperiert werden musste.

Der Elfjährige, der zu den Geschehnissen keine Angaben machen kann, hatte zusammen mit anderen Kindern am Nachmittag des Tattages an der Friedrichshöher Straße und der Florianstraße in Bockeroth gespielt. Nur anderthalb Tage nach seiner Verhaftung hatte ein Richter des Bonner Amtsgerichts den mutmaßlich tatverdächtigen 32-Jährigen wieder auf freien Fuß gesetzt und einen Haftantrag der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Das Bonner Landgericht bestätigte diese juristische Auffassung, da „keine Haftgründe vorliegen, insbesondere keine Fluchtgefahr“, so das Gericht auf GA-Anfrage.