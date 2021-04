Stiefvater unter Tatverdacht : Festnahme nach Schüssen auf Elfjährigen in Königswinter

Nach Schüssen auf einen elfjährigen Jungen sperrte die Polizei vorübergehend auch einen Spielplatz rund um den möglichen Tatort ab. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Nach den Schüssen aus einer Luftdruckwaffe auf einen Elfjährigen in Königswinter-Bockeroth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um den Stiefvater des Jungen.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen 32-Jährigen in Königswinter-Bockeroth festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um den Stiefvater des elfjährigen Jungen, der Anfang April durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe schwer verletzt wurde. Die Polizei bestätigte am Donnerstagnachmittag entsprechende Informationen des General-Anzeigers. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 32-Jährige die Schüsse auf seinen Stiefsohn abgegeben haben soll.

Der Mann wird nach Angaben der Polizei von einem Anwalt vertreten und machte bislang keine Angaben zum Tatvorwurf. Die Ermittler stellten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die Staatsanwaltschaft will am Freitag einen Antrag bei Gericht stellen, der klären soll, wie mit dem Mann weiter verfahren wird. Dann soll sich auch klären, wie der genaue Tatvorwurf lautet.

Lesen Sie auch Elfjähriger Junge schwer verletzt : Bestürzung nach Schüssen auf Kind in Königswinter-Bockeroth

Das Kind war am 8. April durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe so schwer verletzt worden, dass es in einer Klinik notoperiert werden musste. Die Eltern brachten den Jungen ins Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Junge selbst konnte keine Angaben zur Tat machen. Mittlerweile gehe es dem Jungen nach Angaben der Polizei wieder besser.