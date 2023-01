Schüsse in Königswinter-Niederdollendorf : Mann nach SEK-Einsatz in Psychiatrie eingewiesen

Ein hochaggressiver Mann hat in der Nacht zum Mittwoch in Königswinter-Niederdollendorf das SEK auf den Plan gerufen. Foto: Ulrich Felsmann

Update Niederdollendorf Nach einem SEK-Einsatz in Niederdollendorf in der Nacht zu Mittwoch ist der mutmaßliche Schütze in die Psychiatrie eingewiesen worden. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei ein ganzes Waffen-Arsenal.



Nach einem SEK-Einsatz in Königswinter-Niederdollendorf am Mittwochmorgen ist der mutmaßliche Schütze in die Psychiatrie eingewiesen worden. Er soll in der Nacht zu Mittwoch vermutlich mit einer Schreckschuss- oder Gaspistole mehrfach geschossen haben, so die Polizei am Vormittag. In der Wohnung des Mannes habe man laut den Angaben der Polizei diverse Schreckschuss- und Gaswaffen sowie auch Hieb- und Stichwaffen aufgefunden.

Vorher seien die Einsatzkräfte in der Nacht von Anwohnerinnen und Anwohner gerufen worden, die „schussähnliche Geräusche“ vernommen hätten, sagte ein Mitarbeiter der Polizei am Morgen. Als die Beamtinnen und Beamten dann am Ort des Geschehens nahe der Longenburger Straße eingetroffen seien, habe sich der dort in einem Mehrfamilienhaus wohnhafte Mann stark aggressiv verhalten, sodass man SEK-Kräfte mit einer Verhandlungstruppe angefordert habe. Er habe sich widerstandslos abführen lassen.

Verletzt worden sei niemand, sagte der Sprecher. Während des Einsatzes musste die Straße weiträumig gesperrt werden.