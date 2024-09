Neuer Rektor der Grundschule Oberdollendorf Schulleiter war schon als Schutzengel tätig

Für Andere da zu sein und nicht an erster Stelle nur an sich selbst zu denken, ist eine Eigenschaft, die nicht jedem Menschen gegeben ist. Dirk Wetzig, neuer Schulleiter der Gemeinschaftsgrundschule Oberdollendorf, ist in dieser Hinsicht ein besonderes Vorbild: Mit einer beherzten und schnellen Reaktion hat der Pädagoge einem verunfallten Motorradfahrer das Leben gerettet. Leiden musste darunter nur das eigene Auto.