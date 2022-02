Neues Hallenbad in Königswinter wird eröffnet : Schulschwimmen macht an Aschermittwoch den Anfang

Bereit zum Abtauchen: Ab Aschermittwoch ziehen die Ersten ihre Bahnen im neuen Hallenbad. Foto: Frank Homann

Königswinter 15 Jahre war um Sanierung des alten oder Bau eines neuen Hallenbades in Königwinter teils heftig und kontrovers gerungen worden. Am Ende wurde ab 2020 neu gebaut. Jetzt ist das neue Bad fertig. Ab Aschermittwoch können zuerst die Schüler die neuen Becken in dem 11,3 Millionen Euro teuren Bau testen.