Solidaritätsaktion und Schweigeminute : Bonner Polizei gedenkt getöteter Einsatzkräfte von Kusel

Insgesamt acht Einsatzkräfte gedachten ihren jungen Kollegen. Foto: Axel Vogel

Königswinter Nachdem vor wenigen Tagen eine Polizistin und ein Polizist in Kusel getötet worden sind, hat die Polizei ihrer am Freitagmorgen auf dem Drachenfels gedacht. Auch in Bonn sei die Betroffenheit groß, so Polizeisprecher Robert Scholten.



Zu einer ungewöhnlichen Solidaritätsbekundung gegenüber den beiden vor wenigen Tagen bei einer Kontrollaktion in Rheinland-Pfalz getöteten Einsatzkräften und ihren Angehörigen hatten sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr mehrere Einsatzkräfte (zwei Funkstreifenwagenbesatzungen, zwei Kradfahrer, Polizeidirektorin Anja Gans als Leiterin der Polizeiinspektion 1) der Bonner Polizei gemeinsam mit Polizeipräsident Frank Hoever auf dem Drachenfels getroffen.

„Wir wollten mit diesem symbolischen Bild unsere Anteilnahme ins benachbarten Rheinland-Pfalz schicken und den Familien und Angehörigen der Kollegin und des Kollegen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken“, betonte Polizeisprecher Robert Scholten. Die schlimmen Ereignisse bei Kusel hätten auch viele Polizeibeamte in Bonn regelrecht geschockt, so Scholten weiter: „Die Betroffenheit ist auch hier uns über die Maßen groß.“ Im Anschluss kamen Polizisten und Polizistinnen und weitere Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Polizeipräsidium in Ramersdorf zusammen.

Vor dem Polizeipräsidium in Ramersdorf kamen Polizisten und Polizistinnen und weitere Menschen zusammen. Foto: Axel Vogel

Bundesweite Schweigeminute

Bundesweit wurde um 10 Uhr mit einer Schweigeminute der beiden erschossenen Polizisten gedacht. Zu einer nicht-öffentlichen Trauerfeier im pfälzischen Kusel werden neben Angehörigen und Kollegen der getöteten Beamten auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landesinnenminister Roger Lewentz (beide SPD) erwartet. Eine offizielle Trauerfeier ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.