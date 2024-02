Kommentar zum Lemmerzbad in Königswinter Schwierige Entscheidung

Die Kommunalpolitiker in Königswinter sind um diese Aufgabe nicht zu beneiden: Sie müssen entscheiden, ob sie die Ausgaben für das Freibad im Jahr 2024 auf rund 350 000 Euro und damit doppelt so viel wie noch im Jahr 2022 anheben oder ob sie aus der Preisspirale aussteigen und das Bad in diesem Jahr schließen, bevor 2025 voraussichtlich die Sanierung beginnt. Gleichzeitig müssen sie bedenken, ob sie im Falle einer Ablehnung des beantragten Sonderzuschusses für 2023 die Betreiberin möglicherweise in eine finanzielle Schieflage bringen und damit auch den Betrieb des Hallenbades aufs Spiel setzen.