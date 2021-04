Neues Hallenbad Königswinter : Schwimmtreff und Stadt unterzeichnen Vertrag

Start in die Freibadsaison noch offen

Wie in den vergangenen Jahren betreibt der Schwimmtreff auch in dieser Saison das Lemmerzfreibad am Oberweingartenweg. Wann jedoch das Freibad in diesem Jahr öffnet, ist derzeit noch völlig offen. „Wir hoffen, Pfingsten öffnen zu dürfen“, so Geschäftsführer Ingolf Pott. Doch ob dann tatsächlich ein Schwimmbetrieb möglich sei, bleibe abzuwarten. „Das Schwimmerbecken ist jedenfalls soweit vorbereitet und könnte innerhalb von zwei Tagen in Betrieb gehen“, so Pott. Am Nichtschwimmerbecken müssten hingegen noch einige Arbeiten erledigt werden. Unverändert gegenüber den Vorjahren sollen auch in dieser Saison die Eintrittspreise und Öffnungszeiten des Freibads bleiben. Pott geht davon aus, dass für den Eintritt in das Freibad ein negativer Test erforderlich ist, der gegebenenfalls mittels einer App überprüft wird.