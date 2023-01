Fraktion will - wie Bürgermeister Lutz Wagner - den Markt sondieren : Sea Life: CDU Königswinter will nachhaltige Lösung für die Altstadt

Idee zur künftigen Nutzung : Neuer Vorschlag zum Erhalt des Sea Life Centers in Königswinter Besucher dürfen nicht mehr in das seit Ende des Jahres geschlossene Sea Life Center in Königswinter. Die Fische sind zwar noch da, ziehen aber bald um. Nun liegt – in Form eines Bürgerantrags – ein neuer Vorschlag zur weiteren Nutzung auf dem Tisch.