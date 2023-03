Neue Altstadtmanager legen Ideen vor Warum künftig Wein im Königswinterer Sea Life fließen könnte

Die beiden neuen Altstadtmanager Ulrich Keinath und Hans-Helmut Schild gehen mit einem eigenen Vorschlag für die Nachnutzung des zum Jahresende geschlossenen Sea Life Centers an den Start. Sie möchten in den Großaquarium, dessen Gebäude am Samstag, 1. April, an die Stadt Königswinter übergeht, eine Wein-Erlebniswelt mit musealem Charakter schaffen.