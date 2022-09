Großaquarium vor dem Aus : Bürgerdialog soll Zukunft des Sea-Life-Standorts in Königswinter klären

Das Sea Life in Königswinter wird voraussichtlich Ende des Jahres schließen. Die Frage, die Bürger und Politik jetzt umtreibt, ist, ob sich das Gebäude weiternutzen lässt, und wenn ja, wie. Foto: Frank Homann

Königswinter Das Sea Life in Königswinter wird wohl zum Jahresende schließen. Bei der Frage, was dann aus dem Gebäude und dem Platz werden soll, sollten aus Sicht der SPD die Bürger unbedingt mitreden dürfen. Ideen, was aus dem Aquarium werden könnte, gibt es bereits.