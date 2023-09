Renommierte Musikreihe auf Heisterbacher Klostergelände Seit 20 Jahren ertönt in Königswinter „Klassik in der Scheune“

Blanc, bereits als Kind ein hochtalentierter Geiger, widmete sich insbesondere der Komposition von Kammermusik. Wobei er sich an den Werken der Klassik orientierte. „Sie werden in Blancs Septett sogar Zitate aus Beethovens Septett Opus 20 finden“, erläuterte Lehnert. Zu Lebzeiten Blancs habe die Kammermusik brach gelegen, so Lehnert. Die Oper sei indes bei den Zuhörern angesagt gewesen. Die Verdienste um die Kammermusik sei dem Komponisten hoch anzurechnen. Das selten gespielte Juwel der Kammermusik wurde von den Musikern mit viel Eleganz und Virtuosität zum Leben erweckt. Die Musik zeigte sich voller Kontraste und Überraschungen, die die Zuhörer in Atem hielten.