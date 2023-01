Polizei wegen schussähnlicher Geräusche alarmiert : SEK nimmt Mann in Niederdollendorf fest

Ein hochaggressiver Mann hat in der Nacht zum Mittwoch in Königswinter-Niederdollendorf das SEK auf den Plan gerufen. Foto: Ulrich Felsmann

Niederdollendorf Wegen schussähnlicher Geräusche war die Polizei am Mittwochmorgen in Niederdollendorf im Einsatz. Als sie dort auf einen hochaggressiven Mann trafen, forderten die Einsatzkräfte das SEK an.



Von Christine Bähr

Aufgrund einer möglichen Bedrohungslage haben Spezialkräfte der Polizei in Königswinter-Niederdollendorf am Mittwochmorgen einen Mann festgenommen. Zuvor seien die Einsatzkräfte in der Nacht durch Anwohnerinnen und Anwohner gerufen worden, die zuvor „schussähnliche Geräusche“ vernommen hätten, sagte ein Sprecher der Polizei. Als die Beamtinnen und Beamten dann am Ort des Geschehens eingetroffen seien, habe sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses derart aggressiv verhalten, dass man sich entschieden habe, SEK-Kräfte nachzufordern, erläuterte der Sprecher weiter. Diese konnten ihn gegen 3.30 Uhr festnehmen.

Verletzt worden sei bei dem Einsatz in dem Wohnhaus nahe der Longenburger Straße nach Polizeiangaben niemand. Worum es sich bei den gemeldeten schussähnlichen Geräuschen handelte, war zunächst unklar. Die Polizei habe bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Mannes jedoch eine Waffe aufgefunden, hieß es. Um was für eine Waffe es sich handelt, werde noch ermittelt. Während des Einsatzes war der Bereich großflächig abgesperrt.