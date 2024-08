Weinfeste und Apfelsonntag Was der September im Siebengebirge zu bieten hat

Große Feierlichkeiten stehen im Siebengebirge im September an. In Königswinter etwa jährt sich die Unterzeichnung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Cleethorpes (North East Lincolnshire) zum 50. Mal. Schon im vergangenen Monat gab es viele große Veranstaltungen zum Ehren dieser Verbindung, doch im September müssen diese ja noch nicht enden: Zur Bewunderung der Vielfalt englischer Literatur stehen die Türen der Bibliothek Oberpleis (Weilerweg 25) am Montag, 2. September, ab 9 Uhr offen. Die Ausstellung über englische Bücher bietet Krimis, Klassiker und neue wie alte Werke. Eintritt: frei.