Hinweise für Spaziergänger Warum das Siebengebirge derzeit eine einzige große Kinderstube ist

Der Frühling ist da, meteorologisch zumindest. Nicht nur der Mensch freut sich jetzt über Sonne und steigende Temperaturen: Die länger werdenden Tage und die Sonnenstrahlen auf dem Pelz lösen auch bei Tieren Frühlingsgefühle aus. Tatsächlich geht es in Wald und Feld bereits hoch her: „Die wunderbare Natur des Siebengebirges ist bei den Wildtieren im Frühjahr vor allem eine sehr große Kinderstube“, sagt Susanne Wellmann. Die Leiterin des Hegerings Siebengebirge verrät, was sich – zumeist verborgen vor unseren Blicken – in der Natur zurzeit so alles abspielt.