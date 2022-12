Distanzunterricht und Ausfälle an Schulen : Blitzeis verwandelt Straßen im Siebengebirge in Rutschbahnen

Die anhaltende Kälte hat den Wasserfall zwischen Unkel und Bruchhausen gefrieren lassen. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Der Montagmorgen begann für viele Pendler im Siebengebirge mit einer bösen Überraschung und viel Arbeit für die Winterdienste. Manche Schüler erlebten eine überraschende Verlängerung des Wochenendes oder Distanzunterricht.



Nichts ging mehr am Montagmorgen im Siebengebirge – egal ob im Tal- oder im Bergbereich, überall war es spiegelglatt. Manch einer begrub den Plan, ins Büro zu fahren, doch lieber wieder, als das Auto beim Rückwärtsrangieren aus der Garage selbsttätig wieder zurückrutschte. Gut, wenn man stattdessen ins Homeoffice wechseln konnte, denn auch Busse fuhren nicht.

An vielen Schulen fiel der Unterricht ganz oder zumindest teilweise aus. Während an der Stenzelbergschule in Heisterbacherrott die meisten Kinder zwar verspätet, aber dennoch an Bord und die Lehrer sogar vollzählig waren, hatte die Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef die Eltern frühzeitig per Eilmeldung informiert, dass kein Unterricht in der Schule stattfindet, die Schüler stattdessen einen Studientag zu Hause haben.

Schulen verordnen Distanzunterricht

Auch am CJD in Königswinter war statt Präsenz- Distanzunterricht angesagt, es gab aber eine Notbetreuung. Am Siebengebirgsgymnasium wurden wegen des Glatteises und des „äußerst hohen Krankenstandes“ die Kinder, die sich dennoch auf den Weg in die Schule gemacht hatten, wieder nach Hause geschickt – zumindest sofern „sie einen sicheren Schulweg haben“, wie Schulleiterin Stefanie Lamsfuß-Schenk auf der Homepage der Schule mitteilte.

An der Integrativen Gesamtschule Oberpleis (IGS) und am benachbarten Gymnasium am Oelberg (GaO) durften die Eltern gemäß einer entsprechenden Regelung des Schulministeriums NRW selber entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die meisten blieben zu Hause, in vielen Klassen herrschte daher gähnende Leere. Am GaO saßen die Lehrer teilweise nur mit einer Handvoll Kinder in den Räumen, wie eine Schülerin berichtet.

Schulunterricht endet früher

An beiden Schulen endete der Unterricht daher bereits nach der sechsten Stunde. Soweit möglich durften die Kinder aber auch schon früher wieder nach Hause gehen. „Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, die witterungsbedingt nicht in die Schule gestartet sind, auch jetzt nicht mehr zu kommen“, war auf der Homepage der IGS zu lesen.

Ausnahmesituation herrschte auch für die Mitarbeiter der städtischen Baubetriebshöfe. In Königswinter zum Beispiel war der Räumdienst in zwei Schichten bereits ab Sonntagabend um 18 Uhr ununterbrochen im Einsatz, und das die ganze Nacht hindurch. „Nach dem Mannschaftswechsel ging es um 1 Uhr nachts mit neuer Mannschaft in sechs Fahrzeugen, einer Fußkolonne mit sechs Mitabreitenden sowie drei Fahrzeugen für Bürgersteige und zwei Leitungskräften weiter“, wie Stadtsprecher Florian Striewe auf Anfrage mitteilte.

Unterstützung leisteten zudem drei Mitarbeitende aus der Verwaltung. Um überhaupt ausrücken zu können, musste das Team der Nachtschicht zunächst Ketten an alle Fahrzeuge montieren. „Fahrten wären ansonsten nicht möglich gewesen“, so Striewe. Die Anforderungen für die Mitarbeiter seien extrem gewesen, doch „das Eis konnte weitestgehend gebrochen werden“. In Oberpleis konnte das Bürgerbüro witterungsbedingt nicht öffnen. Ab 10/11 Uhr entspannte sich die Lage langsam. Bei Plusgeraden taute auch dort das Glatteis, wo die Räum- und Streudienste nicht unterwegs gewesen waren.

Auch in Bad Honnef war der städtische Bauhof schon früh unterwegs. Aus Sicht der Mitarbeiter gestaltete sich die Situation am Morgen unauffällig. Die Räum- und Streudienste waren die ganze Zeit im Einsatz, auch im Vorfeld war kräftig gestreut worden, um einem Eispanzer entgegen zu wirken, teilte die Stadt mit. Besondere Vorkommnisse wurden nicht vermeldet.

Glatteisunfälle im Kreis Neuwied

Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz war es gefährlich glatt. Die Polizei Linz musste im Zeitraum zwischen 3 Uhr nachts und 8 Uhr morgens zu insgesamt acht glatteisbedingten Verkehrsunfällen in Linz, Ockenfels, Sankt Katharinen, Rheinbrohl und Bad Hönningen ausrücken. Durch die widrigen Witterungsverhältnisse sei es für die Einsatzkräfte selbst oft schwierig gewesen, die Unfallstellen gefahrlos zu erreichen. „Bei den Verkehrsunfällen wurde zum Glück nur eine Person leicht verletzt. In den überwiegenden Fällen kam es nur zu Blechschäden“, teilte die zuständige Polizeiinspektion mit.