„Spatenstich ins nächste Jahrtausend“ Vor 20 Jahren begann der Umbau der Drachenfels-Talstation

Einen großen Bahnhof erlebt Königswinter im Wortsinne am 1. Oktober 2004 in der Talstation der Drachenfelsbahn: Zahlreiche Gäste finden sich am Fuße des sagenumwobenen Berges ein, um den ersten Spatenstich für das neue Besucherzentrum Siebengebirge mitzuerleben. Als „Spatenstich ins nächste Jahrtausend“ bezeichnet Jürgen Limper, damals Vorstandschef der Bergbahnen im Siebengebirge AG, das Bauvorhaben. Es ist der feierliche Auftakt für eine ganze Reihe von Sanierungs- und Umbauarbeiten rund um den berühmten Siebengebirgsgipfel, die von der Talstation der Drachenfelsbahn über die neue Mittelstation an Schloss Drachenburg bis zum Glaskubus auf dem Drachenfelsplateau reicht. Vor exakt 20 Jahren ist somit der Grundstein für ein neues touristisches Kapitel in der Region gelegt worden.