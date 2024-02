„Geheimrat Oldenburg“ Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge pflanzt junge Apfelbäume alter Sorten

Die neuen alten Sorten hatten dabei so klangvolle Namen wie Geheimrat Oldenburg, Rheinischer Bohnapfel, Luxemburger Renette, Zuccalmagliorenette, Gravensteiner, Graue Herbstrenette, Jakob Fischer, Riesenbolken, Kaiser Wilhelm und Gelber Edelapfel. Jeder Baum wurde in einen drahtumschlossenen Käfig gepackt und die dafür erforderlichen Pfähle mittels Pfahlramme in Gemeinschaftsarbeit eingetrieben. Ein Bett aus Anzuchterde und eine Gabe organischen Düngers schafften eine gute Lebensgrundlage für die jungen Bäume.