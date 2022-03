Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf : Wanderer entdeckt Feuer im Siebengebirge

Feuerwehreinsatz in Oberdollendorf

Am Mittwochnachmittag ist im Dollendorfer Wald Vegetation in Brand geraten. Ein Passant konnte die Feuerwehr rechtzeitig alarmieren. Foto: Ralf Klodt

Königswinter/Siebengebirge Am Mittwochnachmittag hat ein Wanderer einen Brand im Wald an der Dollendorfer Hardt entdeckt. Seine rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehr hat eine mögliche Ausbreitung der Flammen verhindert.

Einen Vegetationsbrand im Unterholz hat am Mittwoch kurz nach 14 Uhr ein Spaziergänger im Wald an der Dollendorfer Hardt entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die dann rechtzeitig eintraf, um eine größere Ausweitung des Brandes zu verhindern. Das Feuer wurde gelöscht, wie die Einsatzleitung vor Ort gegenüber dem GA mitteilte.

Der Passant nutzte bei seiner Alarmierung laut Einsatzleitung vorbildlich einen Waldrettungspunkt in unmittelbarer Nähe der Brandstelle. Diese Punkte haben eine Refferenzziffer, die von den Einsatzkräften lokalisiert werden kann, und sind überall im Siebengebirge an markanten Stellen durch Schilder mit roter Umrandung kenntlich gemacht.

Laut Angaben der Feuerwehr ist eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern den Flammen zum Opfer gefallen. Jedoch hätte ohne die Umsicht der Spaziergängerin leicht eine viel größere Fläche in Brand geraten können, so die Einsatzleitung. Der Wald sei aufgrund der wenigen Niederschläge in den letzten Wochen sehr trocken und zudem liege viel durch die letzten Winterstürme heruntergallenes trockenes Geäst auf dem Waldboden, das sich leicht entzündet. Über die Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.