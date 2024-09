Neue Unterkunft in Thomasberg geplant So viele Flüchtlinge kommen derzeit ins Siebengebirge

Königswinter · Die Flüchtlingszahlen sind im Siebengebirge derzeit hoch - insbesondere in Königswinter und in Unkel. Darum suchen die Kommunen aktuell fieberhaft nach neuen Möglichkeiten der Unterbringung. Eine neue Containeranlage könnte zeitnah in Königswinter-Thomasberg entstehen.

20.09.2024 , 18:00 Uhr

Am Limperichsberg im Königswinterer Höhenort Thomasberg soll die geplante neue Flüchtlingsunterkunft entstehen. Derzeit hat ein Unternehmen für den Glasfaserausbau dort noch ihr Baulager. Foto: Ralf Klodt

Von Hansjürgen Melzer