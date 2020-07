Spaziergang durch die Berge : Förster Marc Redemann zeigt seine Lieblingsorte im Siebengebirge

Siebengebirge Wenn einer weiß, wo es im Naturpark Siebengebirge am schönsten ist, dann ist das der Revierförster. Marc Redemann nimmt uns mit zu seinen liebsten Plätzen.

Wenn man völlig unvermittelt aus dem Wald auf den Berggipfel tritt, ist der Lohn für die Mühsal aber einfach nur überwältigend: Der Blick reicht von der Hohen Acht in der Eifel bis zu den Abraumhalden im Rheinischen Braunkohlerevier. Bad Honnef liegt dem Wanderer zu Füßen.

Einfach nur stillsitzen und schauen

Drachenfels, Wolkenburg, Petersberg und Löwenburg reihen sich wie die Perlen einer Kette nebeneinander auf. „Als ich zum ersten Mal hier war, bin ich einfach nur eine Dreiviertelstunde still sitzen geblieben“, sagt Marc Redemann.

Einer der wenigen naturbelassenen Gipfel

Für den 41-Jährigen ging vor vier Jahren ein großer Wunsch in Erfüllung, als er die Stelle im Siebengebirge mit dem Büro im malerischen Stöcker­hof zwischen Thomasberg und Ittenbach antreten konnte.

Traumjob im Siebengebirge

„Für mich ist das ein Traumjob. Es könnte besser nicht sein.“ Vorher hatte der Förster, der mit seiner Frau und zwei Kindern auf einem Bauernhof in Asbach lebt, auf einer Anwärterstelle in Bonn und als Revierförster in Windeck gearbeitet.