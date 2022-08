Einsatz in der Nacht zu Dienstag : Frau nach Absturz am Stenzelberg schwer verletzt

In der Nacht zu Dienstag wurden zwei Personen bei einem Unfall am Stenzelberg in Ittenbach verletzt. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Heisterbachrott Im Siebengebirge sind in der Nacht auf Dienstag zwei Menschen bei einem Absturz auf dem Stenzelberg verletzt worden. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Weil ein Mann und eine Frau mehrere Meter abgestürzt sind, mussten Rettungsdienst und Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zum Stenzelberg ausrücken. Ein Anwohner aus Heisterbachrott hatte sich an den GA gewandt, weil er in der Nacht zu Dienstag auf Blaulicht und einen Einsatz am Stenzelberg aufmerksam geworden war. Der Servicebereich Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Königswinter bestätigt auf GA-Nachfrage einen Einsatz um diese Zeit.