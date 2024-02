Höhere Gebühren selbst bei weniger Verbrauch Schreck beim Blick auf die Wasserrechnung im Siebengebirge

Allerdings hatte der WBV damals seinen Kunden auch in Aussicht gestellt, die Preise wieder zu senken, wenn seine eigenen Kosten zurückgehen würden. Das ist jedoch nicht der Fall. „Für 2024 hatten wir gehofft, den Preis für das bezogene Wasser wieder senken zu können und damit dem fallenden Strompreis folgen zu können. Wir haben auch tatsächlich einen niedrigeren Preis für den in 2024 zu beziehenden Strom erzielt. Er ist aber immer noch dreieinhalbmal so hoch wie 2022“, teilte jetzt WBV-Geschäftsführer Gerrit Schnitzer auf GA-Nachfrage mit.