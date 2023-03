Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Königswinter Wie Kleiderstuben einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten

Karin Jäger zupft noch etwas an der gemusterten Jacke über dem „Kleinen Schwarzen“, krönt das schicke Ensemble mit einem flotten Hut. Perfekt. Aber die 78-Jährige arbeitet nicht etwa in einem Modesalon, sie ist vielmehr eine der ehrenamtlichen Frauen, die die Kleiderstube der Evangelischen Kirchengemeinde Königswinter betreuen. Die existiert seit 45 Jahren - und Karin Jäger ist von Anfang an dabei. Hier wie auch in anderen Kleiderstuben und ähnlichen Einrichtungen leisten die Ehrenamtler, ebenso ihre Spender und Kunden neben dem wichtigen sozialen Aspekt einen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Gut erhaltene Kleidung wird nicht weggeworfen, sondern findet eine neue Verwendung.