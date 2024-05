Steinbruch „Chicken Hill“ im Siebengebirge Wie ein 50 Hektar große Krater einfach verschwinden soll

Seit 22 Jahren wird die Rekultivierung des Basaltsteinbruchs Hühnerberg im Siebengebirge geplant. In den nächsten beiden Jahren könnte das Jahrhundertprojekt in Königswinter endlich starten. Neun Millionen Kubikmeter unbelastete Erde, 300.000 Kubikmeter pro Jahr, sollen dann rund 30 Jahre lang in den 140 Meter tiefen und 50 Hektar großen Krater verfüllt werden.