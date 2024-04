Frost bei Obstbauern und Winzern im Siebengebirge „Wir sind wohl mit einem blauen Auge davon gekommen“

Anders als die Obstbauern zum Beispiel in Meckenheim oder die Winzer in anderen Teilen Deutschlands scheinen die Betriebe im Siebengebirge in den Frostnächten in dieser Woche etwas mehr Glück gehabt zu haben. Schäden in den Apfelplantagen müssen aber auch sie beklagen, während der Beerenanbau dank der Folientunnel von dem Kälteeinbruch nicht betroffen ist.