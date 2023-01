Seit 100 Jahren Naturschutzgebiet : Warum im Siebengebirge die Wildnis mehr Platz bekommt

Vom Großen Oelberg aus gesehen ist das Siebengebirge zu jeder Zeit des Tages ein Ereignis. Unser Foto ist am Morgen entstanden, weshalb noch der Frühnebel durchs Rheintal wabert. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Einen kolossalen Boom an Besuchern erlebte das Siebengebirge besonders während der Beschränkungen der Corona-Pandemie. In einem der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands brachte dieser Ansturm einiges an Problemen mit sich.